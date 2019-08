Diretta Paderborn-Lazio ore 16: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

PADERBORN - Neanche il tempo di tirare le somme di quanto fatto ieri contro il Bournemouth con uno scoppiettante 4-3 in favore dei biancocelesti, che i ragazzi di Inzaghi ritornano in campo in Germania, a Paderborn per un altro test internazionale. Contro i tedeschi del Paderborn neopromossi in Bundesliga, dopo una corsa dalla terza divisione, la Lazio proverà a limare ancora i meccanismi importanti del 3-5-2 di Simone Inzaghi inserendo i nuovi innesti in modo ancora più deciso. In questa amichevole a distanza ravvicinata il tecnico biancoceleste ha cambiato ben 8 uomini rispetto alla partita contro i Cherries. In attacco spazio all'inedita coppia Adekanye - Caicedo.

81' ESCE MILINKOVIC: Il centrocampista serbo lascia il posto al numero 7 biancoceleste Berisha.

76' CI PROVA IL PADERBORN: I padroni di casa provano a ridurre ulteriormente lo svantaggio con Zolinski che fa tutto da solo ma il suo destro finisce sul fondo

70' GIRANDOLA DI CAMBI: Inzaghi cambia il volto alla sua Lazio con ben 9 sostituzioni. Restano in campo Milinkovic-Savic e Patric.

68' GOL DEL PADERBORN: I padroni di casa accorciano le distanze con Antwi-Adjei

60' LA LAZIO AMMINISTRA: La truppa di Simone Inzaghi, forte del triplo vantaggio, si limita ad amministrare.

51' TRAVERSA PADERBORN: Sugli sviluppi di un calcio d'angolo i tedeschi vanno vicini all'1-3 con Shelton ma il portiere biancoceleste è reattivo e devia la sfera sulla traversa.

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO: Riprendono le ostilità con i tedeschi subito pericolosi.

45' FINE PRIMO TEMPO: Paderborn-Lazio 0-3 (Caicedo, Cataldi, autorete Jans). Una Lazio cinica sfrutta nel migliore dei modi tutti gli errori della compagine tedesca che aveva avuto un buon approccio al match.

42' TRIS LAZIO: Nuovo pasticcio della difesa del Paderborn. Il portiere Huth esce fuori dall'area di rigore e si fa sorprendere dal retropassaggio di testa del compagno Jans con il pallone che si insacca nella porta tedesca.

33' RADDOPPIO LAZIO: Pasticcio della retroguardia tedesca che regala una punizione a due dentro la propria area di rigore alla truppa di Inzaghi. A calciare, dal limite dell'area piccola, Danilo Cataldi che trova un buco nel muro tedesco e firma il 2-0 biancoceleste.

24' OCCASIONE PADERBORN: Punizione dalla distanza di Pröger, Strakosha risponde presente, sulla ribattuta Antwi-Adjei calcia sull'esterno della rete.

19' GOL DELLA LAZIO: Bellissima incursione di Bastos sulla sinistra, il difensore biancoceleste crossa al centro dove trova Patric che tira di prima intenzione: il portiere di casa riesce solo a toccare sul tentativo dell'esterno ma a due passi c'è Caicedo che sigla il vantaggio biancocelesti.

13' - PRIMO SQUILLO LAZIO: Protagonista ancora Milinkovic Savic che, in proiezione offensiva, prova a sorprendere Huth ma il suo destro sfiora il palo.

10' - SALVATAGGIO MILINKOVIC: Paderborn ad un passo dal vantaggio, dopo un batti e ribatti in area biancoceleste il centrocampista serbo, a Strakosha battuto, salva sulla linea.

5' - PADERBORN PERICOLOSO: cinque conclusioni in questo avvio di partita per la compagine tedesca. Strakosha è attento e mantiene la porta inviolata.

1' - INIZIA LA PARTITA: Fischio d’inizio alla Benteler-Arena di Paderborn.

Diretta tv

Paderborn-Lazio è in programma oggi alle 16.00 alla Benteler Arena di Paderborn e sarà visibile su Lazio Style Channel.

Paderborn-Lazio, formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Patric, Milinkovic-Savic, Cataldi, André Anderson, Jony; Caicedo, Adekanye. ALL.: Inzaghi.