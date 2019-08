Parolo: "È il miglior ritiro da quando sono alla Lazio"

PADERBORN - Protagonista della intensa due giorni biancoceleste, il centrocampista Marco Parolo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine della gara vinta dalla Lazio per 4-2 sul Paderborn. Entrato al 70' ha giocato nell'insolito ruolo di difensore centrale: "Sono tornato alle origini. Il libero è il primo ruolo che ho fatto da piccolo. In queste situazioni ci si adatta e ci si diverte". Sulla nuova stagione, ormai alle porte: "La squadra sta facendo un percorso di crescita in questo ritiro, con un gruppo coeso. Anche la vittoria in Coppa italia, ci ha dato la consapevolezza di essere una squadra importante. Tutto quello che stiamo facendo è figlio anche di quello che stiamo facendo in allenamento".

Lazio show anche in Germania: poker al Paderborn

Parolo, stiamo entrando in condizione

Sulla doppia vittoria in meno di 24 ore il centrocampista ha dichiarato: "Direi che queste due partite hanno lasciato risposte positive. Stiamo facendo un lavoro importante e stiamo entrando in condizione. Sono contento del nostro ritiro, l'avevo già detto ad Auronzo e ora lo ribadisco. A Marienfeld raggiungeremo la forma migliore prima dell'inizio della nuova stagione. Questo è il nostro miglior ritiro in 6 anni che sono alla Lazio. Oggi i primi 10 minuti ci sono serviti per metterci in moto, dovevamo carburare perché siamo arrivati tardi nella notte e anche l'orario d'inizio del match non era dei migliori. Dopo essere entrati in partita abbiamo giocato bene, segnando bei gol e creando un sacco di occasioni ".