Lazio, Lulic si ferma e allarma Inzaghi: derby a rischio

MARIENFELD - Eccola qua la prima preoccupazione. Per due giorni, da quando è iniziato il ritiro di Marienfeld, non s’è visto in campo il capitano Lulic e già questo ha fatto allarmare. Non s’è visto né di mattina né di pomeriggio, l’ultima apparizione risale all’amichevole di sabato a Paderborn (è entrato nel secondo tempo). Ieri, dopo l’allenamento delle 17, Inzaghi è stato informato delle sue condizioni, al termine della seduta delle 17 era visibilmente amareggiato, ha lasciato il campo, s’è diretto in camera.

Stop Lulic, derby a rischio

Lulic è a rischio stiramento, si attendono comunicazioni da parte della società. In caso di lesione andrebbe valutata l’entità. Per un primo grado occorrono circa 15-20 giorni, per un secondo una quarantina, la speranza è che non si tratti di nulla di grave. La reazione di Inzaghi fa temere un infortunio di una certa natura. Simone fa i calcoli con il campionato, con l’esordio del 25 agosto contro la Sampdoria (in trasferta) e soprattutto con il derby dell’1 settembre. Siamo al 6 agosto, c’è tempo per farcela. Inzaghi, in caso di emergenza, sgancerebbe subito Jony. Lo spagnolo ha qualche chiletto da smaltire, sta cercando di accelerare, segue un lavoro collettivo e individuale. E’ stato scelto per rinforzare la fascia mancina, è designato come titolare, deve impadronirsi del ruolo (nasce ala) nelle due fasi. Se occorrerà dovrà farsi trovare pronto. A sinistra, al momento, non ci sono alternative. Durmisi è sul mercato, Lukaku non è pronto. Marusic, adattabile a sinistra, è ai box.

Il lavoro

La Lazio s’è allenata due volte ieri, alle 10 e alle 17. Assente Wallace, è rientrato a Roma per sottoporsi a controlli fi sici e per attendere notizie di mercato. In mattinata s’è allenato Leiva, è recuperato, nel pomeriggio è stato esentato da Inzaghi, meglio non correre rischi, è reduce da problemi muscolari, aveva ricominciato ad allenarsi domenica. Ai box anche Strakosha e Luiz Felipe, tenuti sotto controllo dopo gli infortuni di fi ne stagione, più Marusic (fi sioterapia per guarire da un problema ad un legamento di un ginocchio) e Lukaku (lungodegente dell’anno ghi) e tattica (fraseggio stretto, azioni con almeno 10 tocchi). Nel pomeriggio torneo di calcio-tennis e partitelle con fratini colorati: esercizi sul possesso palla a due tocchi, infi ne partita a metà campo. Oggi altra doppia seduta. Domani mattina, ore 10, amichevole contro l’Al-Shabab, squadra di Riad presente nel ritiro di Marienfeld, alloggia all’hotel Klosterpforte. Simone, dopo aver urlato e preteso massima concentrazione domenica (durante gli esercizi sulla circolazione del pallone), ieri si è complimentato con i suoi uomini per la reazione avuta.

Il programma

I biancocelesti rimarranno a Marienfeld fi no a venerdì, quando nel primo pomeriggio raggiungeranno Dortmund per sbarcare in Spagna. Sabato, ore 20, è prevista l’amichevole contro il Celta Vigo. Nella notte il rientro a Roma e il secondo “rompete le righe”. E’ in ballo un’altra amichevole pre-campionato, il 17 o il 18 agosto, data e avversario da definire.