Amichevole Lazio-Al Shabab: formazioni ufficiali e segui la partita in diretta

I bolidi di Milinkovic fanno rumore, rimbombano, rompono la quiete dell’hotel Klosterpforte. Il Sergente li ha insaccati uno dietro l’altro, puntualmente, sotto la traversa o all’incrocio. S’è chiuso così l’allenamento di ieri pomeriggio. E’ valso come anteprima dell’amichevole aggiuntiva programmata da Inzaghi in terra estera. Stamattina, alle 10, si troveranno in campo la Lazio e l’Al-Shabab, squadra di Riad arrivata quinta nel campionato saudita. E’ allenata dall’argentino Jorge Almiron (ex San Lorenzo), è arrivato quest’estate. L’Al-Shabab è in ritiro al Kosterpforte, divide la base con i biancocelesti. Inzaghi e Tare, dopo l’allenamento pomeridiano, hanno seguito l’allenamento degli arabi, hanno spiato caratteristiche tecniche e tattiche (giocano con il 4-3-3).

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Vavro, Acerbi, Bastos; Patric, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Caicedo. All. Simone Inzaghi.