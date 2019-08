Diretta Celta Vigo-Lazio ore 20: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

VIGO (Spagna) - Ultima amichevole stagionale per la Lazio di Simone Inzaghi. A due settimane dall'esordio in campionato e scossa dall'omicidio dello storico capo ultras degli Irriducibili, Fabrizio Piscitelli (per tutti Diabolik), la squadra capitolina scende in campo alle ore 20 allo stadio Balaidos, casa del Celta Vigo per il Memorial Quinocho. Simone Inzaghi, orfano degli infortunati Milinkovic, Lulic, Luiz Felipe, Marusic e Lukaku, schiera i suoi con il solito 3-5-2 con Jony e Lazzari sulle corsie laterali di centrocampo e il tandem offensivo formato da Correa e Immobile.

45' FINE PRIMO TEMPO - Celta Vigo-Lazio 1-2

43' GIALLO PER PAROLO - Tanti scontri in mezzo al campo. Il primo cartellino giallo del match è per Parolo

39' GOL DEL CELTA - Tiro centrale di Beltran che sfugge a Strakosha e palla che finisce in gol. Celta-Lazio 1-2

35’ SALVATAGGIO DI LAZZARI - Opportunità per Beltran in area ma Lazzari salva la porta biancoceleste



27’ TENTATIVO CELTA - Conclusione alta di Iago Aspas



25' RADDOPPIO LAZIO - Ancora in gol Ciro Immobile. Celta Vigo-Lazio 0-2. Splendida conclusione al volo dell’attaccante biancoceleste su assist di Lazzari

19' ANGOLO PER LA LAZIO - Conclusione di Vavro deviata in corner da Ruben

12' CELTA VICINO AL PARI - Destro da fuori area di Denis Suarez ma Strakosha sventa il pericolo

7' LAZIO IN VANTAGGIO! - Ciro Immobile sblocca il match

4' CELTA PERICOLOSO - Conclusione di Iago Aspas fuori di un soffio

Fischio d'inizio del Memorial Quinocho

Formazioni ufficiali Celta Vigo-Lazio

CELTA VIGO (4-4-2): Rubén; Kevin, Costas, Aidoo, Olaza; Beltrán, Lobotka, Brais Méndez, Denis Suárez; Iago Aspas, Lauti. All.: Escribà.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All.: S. Inzaghi.

Il match in tv

Sarà possibile seguire il match in diretta su Sky attraverso il canale tematico a pagamento Lazio Style Channel o, in alternativa, in diretta streaming sul canale Youtube del Celta Vigo. Il nostro sito offrirà inoltre la cronica testuale live dell'incontro.