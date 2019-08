Funerali Diabolik, il Tar respinge il ricorso della famiglia

ROMA - Il Tar ha respinto il ricorso della famiglia di Fabrizio Piscitelli contro l'ordinanza del questore di Roma che vieta i funerali pubblici "per motivi di ordine e sicurezza". Lo si apprende dalla moglie dell'ultras biancoceleste noto come Diabolik, ucciso nei giorni scorsi a Roma. Rita Corazza, la moglie di Piscitelli, ha commentato all'ANSA la decisione del Tar: "Alla luce della decisione del Tar ribadisco che tutta la famiglia di Fabrizio domani non si presenterà al funerale. Ad oggi non ho neanche fatto il riconoscimento della salma di mio marito. Faccio appello a tutte le persone che gli volevano bene e intendevano dargli l'ultimo saluto di non presentarsi domani all'alba al cimitero Flaminio - aggiunge - Solo così possiamo rendergli giustizia e stringerci insieme in un unico dolore". La figlia Giorgia Piscitelli, invece, ha scritto subito dopo la decisione del Tar su Facebook: "Domani noi non ci presenteremo".

Il questore Esposito, nessuna interferenza con cerimonia religiosa

Il questore di Roma, Carmine Esposito, a sua volta ha spiegato che "l'obiettivo dell'ordinanza è di evitare che ci possano essere delicati problemi legati alla sicurezza o all'ordine pubblico. La mia intenzione - ha aggiunto il questore - non è assolutamente quella di interferire con la cerimonia religiosa o di negare questo momento ai familiari". Sarà massima l'attenzione domani in tutta l'area attorno al cimitero di Prima Porta e non solo. Sotto la lente anche eventuali assembramenti spontanei di tifosi in altre zone della città. E intanto proseguono le indagini dei poliziotti della Squadra Mobile per rintracciare l'uomo vestito da runner che mercoledì sera ha premuto il grilletto esplodendo il colpo di pistola alla testa che ha ucciso il 53enne.