Lazio, Lulic recupera dall'infortunio e punta l'esordio con la Sampdoria

ROMA - La Lazio esordirà in campionato domenica 25 agosto, alle 20.45 in casa della Sampdoria. Nell'allenamento odierno buone notizie per Simone Inzaghi: Senad Lulic è rientrato in gruppo: l'infortunio all'adduttore della coscia sinistra è superato, e quindi per la gara di Marassi il bosniaco punta a una maglia da titolare. La seduta di oggi si è aperta con un riscaldamento atletico, poi alcuni torelli e infine tanta tecnica con esercitazioni di cross e tiri in porta. Domani previsto altro allenamento mattutino.

Immobile mattatore contro il Celta Vigo

Ai box ancora Sergej Milinkovic-Savic e Felipe Caicedo che stanno facendo di tutto per accelerare i rispettivi processi di guarigione. Per quel che riguarda il calciomercato c'è da registrare l'interesse del Fenerbahçe per Durmisi: possibili sviluppi nei prossimi giorni.