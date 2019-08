Lazio: frattura alla mano per Lazzari, stop di un mese

ROMA - Piccola operazione chirurgica in arrivo per Manuel Lazzari, uscito poco prima dell'intervallo nel corso del test amichevole contro la Primavera per un problema alla mano destra. L'esterno della Lazio, arrivato in estate dalla Spal, ha subito un trauma di tipo distorsivo sub-lussativo al metacarpo e dovrebbe restare fermo per circa un mese. "Al momento il giocatore è in clinica per sottoporsi a una radiografia, quindi potremo effettuare una diagnosi solo in un secondo momento: il dolore si è attenuato, la mano è più sgonfia. Andremo a valutare eventuali lesioni ossee: il dito è rimasto bloccato nella maglia di un avversario in occasione di un contrasto". Così ai microfoni di Lazio Style Channel, il medico del team capitolino Claudio Meli al termine della partita di allenamento disputata questa mattina.