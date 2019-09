Lazio, Tare: "Inaccettabile il ko con la Spal, dobbiamo crescere"

CLUJ (ROMANIA) - "La Lazio deve crescere sulla continuità. È una competizione che conosciamo molto bene e dobbiamo iniziare con una vittoria. Prima chiudiamo il discorso qualificazione e meglio è" ha detto Igli Tare ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Europa League in casa del Cluj. Il dirigente della Lazio ha aggiunto: "Sono paziente sui nuovi. La prestazione di stasera non sarà decisiva, ma sarebbe bene una buona prestazione per migliorare il loro inserimento. Sono felice per Berisha e credo che tutti abbiano meritato di giocare oggi". Poi, sulla sconfitta con la Spal in campionato, ha dichiarato: "La sconfitta di domenica è stata palese e l’abbiamo analizzata bene. Veniamo da due mesi di entusiasmo e poi siamo crollati per venti minuti a Ferrara in modo inaccettabile. Dobbiamo crescere passo dopo passo".