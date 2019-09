Lazio, squadra a rapporto: discorso di Inzaghi prima dell'allenamento

ROMA - All'indomani della sconfitta a sorpresa con il Cluj in Europa League, la Lazio si confronta per capire i motivi della seconda sconfitta consecutiva in stagione. Come accaduto con la Spal in campionato, anche nell'esordio europeo i biancocelesti sono andati in vantaggio e poi si sono fatti rimontare incappando nel ko. Questa mattina la squadra, tornata ieri notte a Roma, si è ritrovata nel centro sportivo di Formello dove è andato in scena un colloquio tra i giocatori e il tecnico Inzaghi prima della seduta di allenamento.

Lazio, alla ricerca della vittoria

La Lazio vuole ritrovare la vittoria dopo i due passi falsi, ci proverà nel posticipo di domenica sera contro il Parma, in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico. In campo i biancocelesti si sono dedicati al riscaldamento senza palla, poi l'allenatore piacentino ha diviso la rosa in due gruppi: soltanto scarico per chi ha giocato ieri in Romania, lavoro tecnico per gli altri compresi Immobile, Luis Alberto e Radu. I tre non sono stati convocati in Europa League per scelte di turnover che, alla fine, la Lazio ha pagato.

Il ritorno dei titolari

Torneranno titolari domenica con il Parma, così come Lulic sulla fascia sinistra. Inzaghi non dovrebbe avere troppi dubbi sull'undici da schierare: Acerbi e Luiz Felipe (ha recuperato dall'infortunio) in difesa, Lazzari a destra con Milinkovic-Savic e Leiva a centrocampo, Correa a completare l'attacco. Domani la rifinitura e la conferenza stampa del tecnico biancoceleste scioglieranno le ultime riserve.