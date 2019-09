Lazio, i convocati di Inzaghi per la gara con il Parma

ROMA - Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della gara di stasera con il Parma. Calcio d'inizio alle ore 20.45 all'Olimpico. Restano out Jordan Lukaku e André Anderson, mentre tornano in lista Immobile, Radu e Luis Alberto che Inzaghi aveva deciso di tenere a riposo, non convocandoli, per la gara di Europa League con il Cluj. Questo l'elenco completo: Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha. Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro. Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo. Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.

