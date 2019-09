Immobile, gol numero 90 ma con multa: il bomber paga

ROMA - Il regolamento interno lo redige Angelo Peruzzi, club manager della Lazio, e lo firmano tutti i componenti della rosa all’inizio di agosto, durante la preparazione estiva. Si attiene ai principi guida del contratto collettivo di lavoro e sono fissate altre regole interne in vigore a Formello tra cui il rispetto delle scelte dell’allenatore.

Immobile e Inzaghi: la fotosequenza delle scintille a bordo campo

La multa scatterà automaticamente

Ciro Immobile domenica sera è venuto meno contestando platealmente la scelta del mister di sostituirlo con Caicedo a metà della ripresa. La multa scatterà automaticamente e il centravanti della Lazio non si sottrarrà. Ci sono stati anche altri casi nel recente passato. Si pagano i ritardi agli allenamenti o alle convocazioni. Peruzzi tiene la cassa comune della squadra, a fine stagione quei soldi vengono devoluti in beneficenza. Così il novantesimo gol di Immobile con la Lazio è stato quasi oscurato. Eppure si tratta del quarto centro in quattro giornate di campionato. Ciro sta tornando alle sue medie abituali e questa è di sicuro la notizia più gradita di inizio stagione. Sarebbero 5 gol contando quello realizzato in Finlandia con la Nazionale. Immobile si è riproposto bene in azzurro e ha preparato una stagione da protagonista con l’idea di non fallire l’appuntamento degli Europei 2020.