Lazio, Inzaghi: “Immobile? Nessun problema, domenica sarà titolare”

MILANO - “Immobile in panchina? Era un piano tattico a cui avevo pensato. Avrei ancora lasciato Caicedo ma aveva un indolenzimento. Ciro è entrato molto bene in campo, si è battuto, domenica giocherà dall’inizio. Tutti quanti hanno fatto una buona gara. Non ho nessun problema con lui, è un grandissimo trascinatore e lo sarà per tutta la stagione”. Simone Inzaghi chiude, ancora una volta, il caso della settimana. Il tecnico della Lazio ha parlato a Sky dopo il ko contro l’Inter: “Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, l’unico neo è stato il mancato gol. Non ricordo parate di Strakosha, noi siamo andati tre-quattro volte in porta, abbiamo trovato un Handanovic strepitoso. Usciamo a testa alta, anche se con zero punti. Avevo chiesto personalità ed in campo l’ho vista, abbiamo giocato contro la capolista. Penso che stasera, dall’inizio del campionato, era la prima gara che l’Inter non doveva vincere”.

Immobile e Inzaghi: la fotosequenza delle scintille a bordo campo