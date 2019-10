Caicedo: "Nella Lazio non esiste razzismo"

ROMA – Fresco di rinnovo di contratto fino al 2022, l’attaccante della Lazio Felipe Caicedo viene interpellato sul problema razzismo alla vigilia della sfida di Europa League contro il Rennes: “Io sono in una società in cui non mi è successo nulla – spiega l’attaccante ecuadoriano di colore - posso parlare di quello che succede a me qui, di ciò che succede fuori non parlo”.

Caicedo e il rinnovo: "Sono qui per Inzaghi"

Poi Caicedo dà merito soprattutto al suo allenatore del suo prolungamento di contratto, ufficializzato ieri: “Sono ancora alla Lazio grazie al mister Simone Inzaghi: mi ha fatto credere al progetto. Sono qui per il club, ma soprattutto per il mio tecnico. Sono molto contento, devo continuare con la stessa mentalità. Mi sento pronto”.