Lazio, Inzaghi: "Non meritavamo di perdere, qualificazione aperta"

GLASGOW (SCOZIA) - La Lazio perde al fotofinish contro il Celtic per 2-1 nella complicata trasferta di Glasgow nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. I biancocelesti erano passati in vantaggio con il gol di Lazzari al 40' ma nella ripresa si fanno rimontare con le reti di Christie al 67' e di Julien all'89'. Un risultato deludente per i biancocelesti, che restano fermi a quota 3 punti nel gruppo E e rischiano di buttare la qualificazione ai sedicesimi. "Abbiamo fatto una delle migliori partite stagionali, non avremmo meritato di perdere. Posso rimproverare come abbiamo preso il secondo gol, abbiamo rischiato poco e abbiamo trovato un super portiere che ci ha impedito di vincere ma avremmo meritato" ha dichiarato Simone Inzaghi dopo il ko sul campo del Celtic. Il tecnico biancoceleste ha spiegato: "Giocando con questo spirito partite del genere ne perderemo poche. Purtroppo è già successo in questa stagione, ma andiamo avanti. Il secondo gol è un errore individuale che non deve capitare. Dispiace per i ragazzi che meritavano di più. Ci sono ancora tre partite, sono nove punti. Siamo fiduciosi".



Lazio, le parole di Inzaghi dopo il Celtic

Poi, sulla qualificazione: "Siamo in ritardo, dobbiamo vincere le prossime partite. Abbiamo incontrato tutti e tre gli avversari, nelle prossime tre dobbiamo fare di più, ripetendo la prestazione di stasera ma non per il risultato". Infine, sul Celtic: "E’ un’ottima squadra con ottimi giocatori, avevamo preparato bene la gara. Speriamo che tra 15 giorni a Roma il risultato sia diverso".