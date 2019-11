ROMA - "Ho ricevuto gli ordini dall’alto! Domani dobbiamo usare tutte le armi che abbiamo a disposizione per espugnare San Siro". Questo il messaggio del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic che, con un post sul suo profilo personale di Instagram, ha caricato l'ambiente biancoceleste per la gara con il Milan. I biancocelesti non vincono in campionato al Meazza contro i rossoneri da ben 30 anni. "Vincere è l’unica opzione" la chiosa del serbo.