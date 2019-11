Lazio, Luis Alberto premiato in Spagna: alla cerimonia c'è la madre

ROMA - Non è stato convocato dalla Spagna, ma Luis Alberto fa colpo comunque nel suo paese. Nella giornata di ieri ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dalla Real Federacion Andaluza de Futbol (RFAF), che ha premiato il dieci biancoceleste come stella assoluta della selezione spagnola. La cerimonia è andata di scena a Cadiz, mentre Luis era a Roma. La targa l’ha ritirata così la madre, la signora Loli.

Lazio, Luis Alberto premiato: c’è la mamma alla cerimonia

Ha incantato tutti, Luis Alberto. Tutti tranne il ct della Spagna Robert Moreno, che non l’ha convocato per gli impegni contro Malta e Romania. Ma questa è un’altra storia, perché le prestazioni del fantasista biancoceleste sono sotto gli occhi di tutti: giocate al top e re degli assist in Serie A, ben 9 fin qui. E la Lazio con lui vola. All’Università di Cadiz, la Federacion Andaluza lo ha premiato con una targa. La sua terra (è nato a San José del Valle, provincia della cittadina andalusa) non si è "scordata" di lui, ed ecco il riconoscimento come stella del calcio spagnolo. Non ha potuto presenziare alla cerimonia perché impegnato con la Lazio, così il premio è finito tra le mani della signora Loli, la prima che ha creduto nel futuro calcistico del figlio. Lo accompagnava ogni giorno ai campi di allenamento in macchina: si faceva anche 230 chilometri per portarlo a Siviglia. Luis Alberto su Instagram ha ringraziato: “Sono grato di ricevere questo riconoscimento che mi ha assegnato la Royal Andalusian Football Federation, è un orgoglio per me ritirarlo nella mia terra. A causa dei miei impegni con il club non ho potuto partecipare al gala, ma non potevo avere una migliore rappresentanza”.