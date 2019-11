Lazio, Immobile con gli Autogol: "Fantallenatori, mi stressate"

ROMA - Immobile e Belotti nel quiz degli Autogol. Il trio comico si è presentato nel ritiro di Coverciano per mettere alla prova i due attaccanti dell’Italia. E che dire, se la sono cavata anche abbastanza bene. Prima però, una battuta del bomber della Lazio sul fantacalcio: “Cosa mi chiedono i fantallenatori? Mi stressano per segnare. Se invece gli gioco contro si lamentano perché vado in gol in tutte le partite. Ma non posso chiedere scusa a tutti!”. Poi il momento delle domande: una parte sulla storia azzurra all’Europeo, in cui Immobile è velocissimo a scrivere le risposte sulla piccola lavagna, un’altra sulla geografia. Il primo round è in perfetto equilibrio, 3 a 3. Ma dopo, tra capitali e stati, Belotti casca su quali nazioni confinano con l’Italia. Ciro invece fa il professore: “Svizzera, Austria, Francia e Slovenia”. Infallibile anche in geografia.

