Lazio, ricordi Morrison? È sparito anche allo Sheffield United

ROMA - Ravel Morrison a giugno ha salutato la Lazio dopo 4 anni di contratto. È passato alla storia del calcio come uno dei maggiori talenti inespressi degli ultimi anni. Il giudizio di Alex Ferguson ancora risuona nei corridoi dello spogliatoio del Manchester United: “È la miglior promessa mai vista”. All’epoca il giovane inglese si illuminava insieme a Paul Pogba nella Primavera dei Reds. Mentre il francese si è poi imposto come uno dei migliori centrocampisti del mondo, Ravel ha visto il proprio talento svanire. La colpa? Un carattere particolare e la poca voglia di allenarsi. Dopo aver lasciato la Capitale è tornato in Inghilterra con lo Sheffield United. Ma anche qui è sparito dai radar.

Lazio, l’ex Morrison allo Sheffield è un fantasma

Quante occasioni perse per Ravel Morrison: Manchester United, West Ham, Birmingham, QPR, Cardiff, Lazio, Atlas, Östersund e infine Sheffield United. In ogni squadra è arrivato dando un’effimera speranza ai tifosi: è un talento, sarà il suo anno buono. E invece no. A Roma, tra vari prestiti, ha passato 4 anni in semi-villeggiatura. È una delle poche scommesse perse dal ds Igli Tare, incantato come tanti altri dal suo immenso talento, "fregato" poi da un carattere strano del ragazzo e un comportamento indisciplinato. A Manchester Rio Ferdinand ancora ricorda: “Ferguson chiamò me, Rooney e Giggs e ci disse: questo ragazzino è meglio di voi”. Poi però il giudice è il campo e Ravel l’ha visto veramente poche volte. Alla Lazio appena 8 presenze. Quest’anno lo Sheffield United ha voluto credere in lui, ma senza fortuna: una sola apparizione contro il Leicester in Premier League durata 12’. Due in EFL Cup contro Blackburn e Sunderland (180’ totali). Non è quello che si aspettava la società inglese, anche perché è sparito dai radar: mai più convocato da settembre in poi. Un classico per lui. I media inglesi parlano di cessione in prestito già a gennaio, con alcune squadre della Championship pronte a scommetterci di nuovo. Da futuro campione a talento inespresso: Ravel Morrison a 25 anni rischia di diventare una vera e propria meteora del calcio.