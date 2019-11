Lazio, Immobile quante risate: va pesca con Diletta Leotta

ROMA - Ciro Immobile e Diletta Leotta insieme a pesca. Tutto normale? Assolutamente sì. L’attaccante della Lazio ha passato alcune ore in compagnia della giornalista di DAZN per girare un’intervista che andrà in onda su “Linea Diletta”. I due si sono dati appuntamento sulle rive del Lago di Vico, Caprarola (VT). Una location sicuramente suggestiva che ha fatto da sfondo ad una battuta di pesca. “Ciao amici. Oggi vado a pescare e mi accompagna un pescatore molto speciale”, ha commentato Diletta sulle proprie storie Instagram. Immobile se la ride con in mano un pesce finto. La giornata di pesca forse non è andata granché, l'intervista sicuramente sarà un successo.