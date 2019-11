Lazio e Armini più vicini: presto l'incontro per il rinnovo

ROMA - La Lazio e Nicolò Armini sono più vicini. Il giovane difensore della Primavera biancoceleste, che ha già fatto l’esordio con i big, è in scadenza di contratto a giugno 2020. Si sta lavorando per il rinnovo, è una corsa contro il tempo, ma ora c'è fiducia. Ha 18 anni, è considerato un talento. Con l’aquila sul petto si è affermato anche per la sua lazialità. È cresciuto ereditando la passione per questi colori dal nonno, è un giocatore-tifoso. A Formello si sente a casa e la storia con la sua squadra del cuore può continuare.

Lazio, Armini verso il rinnovo

Qualche giorno fa il rinnovo di Armini sembrava lontano, ora invece qualcosa è cambiato. La scadenza di giugno è vicina, ma qualcosa si muove. Presto è in programma un incontro tra la Lazio e Mino Raiola, agente del giovane difensore. A luglio c’era già stato un tentativo (cinque anni di contratto), sconosciuti i dettagli economici. Niente firma, tutto fermo. Ulteriori contatti tra le parti disegnano un’apertura: firma e niente partenza a parametro zero a giugno 2020. Altrimenti sarebbe una beffa. Anche perché la Lazio crede nelle qualità tecniche di Nicolò, che vuole il grande salto dopo aver assaggiato il debutto in Europa League e in Serie A nella passata stagione. Raiola deve farsi perdonare l’operazione Kishna. L’olandese, portato alla corte biancoceleste nel 2015, non è riuscito ad imporsi anche per gravi problemi fisici. Andrà via a zero nella prossima estate. La firma di Armini può essere considerata un “risarcimento”.