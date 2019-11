Sassuolo-Lazio, i convocati di Inzaghi: out Marusic e Berisha

ROMA - Tutto pronto per il fischio d’inizio di Sassuolo-Lazio fissato per le ore 15. Simone Inzaghi può contare sulla rosa al completo tranne due elementi. A Formello sono rimasti Marusic e Berisha. L’esterno soffre di una lesione al flessore della coscia sinistra, il centrocampista invece si è infortunato in nazionale (problemi muscolare anche per lui). Proveranno a rientrare in vista dell'Europa League contro il Cluj, oppure nella prossima sfida in Serie A contro l’Udinese.

Lazio, i convocati di Inzaghi

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Radu, Vavro

Centrocampisti: André Anderson, Cataldi, Jony, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic-Savic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.