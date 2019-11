Caicedo: "Lazio, il gol mi serviva. Ora non ci fermiamo"

REGGIO EMILIA - Un gol pesantissimo quello di Felipe Caicedo. Entra nel finale di Sassuolo-Lazio e con la sua rete regala i 3 punti ai biancocelesti di Inzaghi . L’attaccante, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha commentato così la zampata vincente: “Abbiamo vinto, contava solo questo. Sono contento per me perché durante la settimana ho accusato qualche problema fisico. La squadra ha carattere, dobbiamo continuare così”. Sulle prossime partite: “Giocare in casa davanti ai nostri tifosi sarà importante, ma bisogna mantenere l’intensità giusta e concentrazione. Dobbiamo proseguire su questa squadra sino alla fine. I miei gol? Sono un attaccante e quando segno e faccio vincere la squadra sono molto soddisfatto. Avevamo bisogno di quella rete: io e la Lazio, entrambi. Manca tanto alla fine, siamo nel vivo della stagione e sicuramente segnerò ancora”.

