Lazio, Rey Mysterio a Milinkovic: "Grande Sergente, continua così"

ROMA - Rey Mysterio e i complimenti a Sergej Milinkovic-Savic e a tutta la Lazio. Il messaggio social del campionissimo di Wrestling arriva sulla bacheca del centrocampista biancoceleste: “Ciao Sergej, come stai? Volevo solo congratularmi con te e la Lazio per il grande calcio che state mostrando in questa stagione di campionato. E ricorda: tu sei il Sergente in campo quindi continua con il tuo grande lavoro”. In chiusura il saluto con “Booyaka 6-1-9” in onore della sua famosa mossa. E sotto Strakosha ha subito commentato: “L’eroe della mia infanzia”. Un idolo un po’ per tutti quei ragazzi che a cavallo degli anni novanta e duemila si sono appassionati al mondo della WWE. E adesso c'è un tifoso in più per Milinkovic. Al prossimo gol tutti si aspettano un'esultanza stile Rey Mysterio.

Visualizza questo post su Instagram Il Sergente ringrazia il generale Rey Mysterio! Forza Lazio 619 @619iamlucha Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21) in data: 26 Nov 2019 alle ore 4:32 PST