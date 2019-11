Lazio, servono due successi e l'aiuto del Celtic: biancocelesti qualificati se…

ROMA - La qualificazione ai sedicesimi è appesa ad un filo, la Lazio ne è consapevole. Simone Inzaghi ieri in conferenza ha ammesso la difficoltà di superare il turno di Europa League, ma finché ci sono chance i biancocelesti ci proveranno. Stasera serve la vittoria contro il Cluj. I capitolini sono a 3 punti in classifica, bisogna vincere contro i romeni e all’ultima giornata contro il Rennes. Ma non basta.

Lazio, due successi e l’aiuto del Celtic

La Lazio è chiamata alla vittoria contro il Cluj e non solo. Stasera all’Olimpico deve vincere con il parziale di 1-0 o con almeno due reti di vantaggio. Altra ipotesi: vittoria per 2-1. Con il perfetto equilibrio negli scontri diretti diventerebbe così decisiva la differenza reti generale: per la Lazio è -2 (con due successi sarebbe almeno pari a 0), quella del Cluj è +1 (con due sconfitte diventerebbe quantomeno pari a -1, favorendo così Inzaghi). E poi? Bisognerà battere il Rennes all’ultima chiamata e sperare che il Celtic, già qualificato, batta i romeni il 12 dicembre. Anche con un pareggio la Lazio sarebbe eliminata.