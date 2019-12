Lazio, i convocati per l'Udinese: ci sono tutti i big

ROMA - Vincere per convincere e continuare a correre in Serie A. La Lazio attende l’Udinese all’Olimpico: fischio d’inizio alle ore 15. In mattinata, attraverso il sito ufficiale del club, Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati. Da segnalare le assenze per infortunio di Berisha, Lukaku, Marusic e Patric. Ci sono anche André Anderson e Jorge Silva.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Radu, Silva, Vavro

Centrocampisti: André Anderson, Cataldi, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.