Lazio, Immobile: "Grande vittoria, ma ora testa alla Juve"

ROMA - Vola sempre più in alto la Lazio in campionato. Battuta anche l’Udinese per 3-0 e sesta vittoria di fila. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, Ciro Immobile ha commentato la sua doppietta e il match: “Sono contento, abbiamo fatto un grande lavoro, non era semplice perché queste squadre nascondono sempre insidie. Siamo stati bravi a mettere il match sul binario giusto. Il percorso di crescita passa soprattutto per queste partite in cui non bisogna perdere punti. Bello vincere davanti ai nostri tifosi. Ora ci prepariamo per la sfida alla Juventus di sabato sera. Tutti meritano di giocare, è un gruppo unito. Il mister fa le sue scelte, Caicedo ci ha fatto vincere a Sassuolo e oggi non ha giocato. Sono contento per l’esordio di André Anderson. Questo è un gruppo unito”. Poi sul rigore lasciato questa volta a Luis Alberto: “Lo meritava, è un grande ragazzo. Si è sbloccato con i gol oltre i tanti assist fatti. Questo è importante”.

Lazio super con Immobile e Luis Alberto: show con l'Udinese