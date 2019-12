Lazio, oggi l'apertura dello store in centro: atteso Lotito

ROMA - La Lazio al centro della Capitale, ora è tutto pronto per l’inaugurazione dell’Official Store a via di Propaganda 8/A. Il negozio ufficiale biancoceleste tira su il sipario a pochi passi da Piazza di Spagna, uno dei posti più belli del mondo. Alle 17.30 l’appuntamento con i giocatori biancocelesti e il presidente Claudio Lotito.

Lazio, ecco lo store in centro

Il progetto andava avanti da anni, ora è realtà. Il Lazio Style Official Store in centro verrà inaugurato oggi alle ore 17,30 in una fantastica location nel cuore di Roma. Ci saranno Lotito, Immobile, Correa, Lulic, Leiva, Bastos e Adekanye. Sarà una festa anche per tutti i tifosi, che avranno però la possibilità di vedere l’evento solo da fuori. Nello store si troveranno i prodotti ufficiali del club, i biglietti per le partite casalinghe ed esterne e molto altro. E all’orizzonte c’è il match con la Juventus, un’occasione per comprare i tagliandi fin da subito nel nuovo negozio. L’Olimpico si attende pieno: ad oggi sono stati venduti circa 23mila biglietti, di cui 10mila ai tifosi bianconeri che troveranno posto in Curva Sud e nel settore ospiti. Considerando gli abbonati biancocelesti si contano quasi 45mila presenze. Si punta ad arrivare alle 50mila.