Lazio, l'ex Petkovic va a Trigoria: possibile ritiro svizzero per Euro 2020

ROMA - Vladimir Petkovic insieme alla Federazione di calcio della Svizzera è pronto ad ultimare i piani per Euro 2020. Come riporta RSI Sport il 9 dicembre si conoscerà tutto il programma che accompagnerà la nazionale in questa avventura europea itinerante. Prima di tutto, sul tavolo della riunione, ci saranno le amichevoli da disputare per arrivare al meglio al torneo. Scartata l’ipotesi USA, c’è ora in piedi quella di disputare delle partite a Dubai. E il ritiro? Per ora si parla di una parte a Baku e dopo la prima partita dell’Europeo con il Galles di trasferirsi a Roma, più precisamente a Trigoria. Una scelta alquanto particolare. Petkovic ha allenato la Lazio vincendo la Coppa Italia del 2013 proprio contro la Roma. Dopo 7 anni fa un certo effetto pensando a Vlado che mette le tende nel quartier generale del “nemico”. Un laziale in “trasferta” a Trigoria, chissà. E Formello? Difficile pensare all’ex tecnico biancoceleste di ritorno nel centro sportivo di Lotito. Il rapporto con il patron si è rovinato dopo la disputa legale in merito al licenziamento datato 2013. La Svizzeria con Petkovic a Trigoria è più di una possibilità.