Lazio, Inzaghi carica: discorso motivazionale in vista della Juve

ROMA - C’è la Juventus nel mirino. E la Lazio si prepara anche dal punto di vista emotivo. Perché davanti c’è la seconda forza della Serie A, ancora imbattuta e molto arrabbiata dopo il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo. Ieri Simone Inzaghi ha lavorato prima di tutto sulla testa, poi è comparso il pallone. Vincere contro i bianconeri può essere la svolta della stagione, perché la squadra prenderebbe molta più consapevolezza nei propri mezzi.

Lazio, il discorso di Inzaghi

Prima delle prove tattiche, prima di studiare la Lazio anti Juventus, Simone Inzaghi ha voluto caricare la squadra. Tre i concetti chiave: fame, coraggio e compattezza. La sfida è troppo importante, vale un derby o una finale. Match che se affrontati in un certo modo e vinti, danno una svolta alla stagione. Il primo posto? Assurdo pensarlo, ma di sicuro portarsi a casa i 3 punti vorrebbe dire fare un ulteriore scatto in avanti per quello che è considerato il vero obiettivo del club: la Champions League. La settimana che porta alla partita di sabato è affrontata nei minimi particolari: allenamenti perfetti, intensi, alimentazione curata. Contro la Juve non sono permessi sbagli. Il tecnico crede all’impresa, ma serve la perfezione. C’è euforia nello spogliatoio per via del terzo posto e delle sei vittorie di fila conquistate, c’è euforia nell’ambiente visti i risultati e la grande festa che si prospetta all’Olimpico. Dal nuovo store in centro alla partita di sabato sera: la Lazio è pronta e tra i sorrisi, i cori, gli applausi, vuole regalarsi altre soddisfazioni.