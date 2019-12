Lazio, Immobile vale 3: segna più di CR7, Higuain e Dybala

ROMA - Ciro Immobile, a te la Juventus. L’attaccante della Lazio non ha nessuna voglia di fermarsi: va in gol da 9 gare di fila, è il capocannoniere della Serie A, nel mirino ora ci sono i bianconeri. Sono diciassette le reti segnate fin qui solo in campionato, un bottino che vale più di quello di Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala fermi a 14. La Lazio sogna l’impresa con il suo protagonista d’eccellenza.

Lazio, re Immobile sfida i 3 della Juve

I numeri parlano chiaro, altri paragoni non servono. Ad oggi Ciro Immobile vale, in termini di realizzazioni, più dei tre tenori della Juventus: Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Il tridente bianconero ha siglato in Serie A 14 gol, l’attaccante biancoceleste ben 17 (in 14 gare). La Lazio gira intorno a lui, è il perno della squadra, ma anche il temibile marcatore. Ecco perché Sarri si preoccupa: “È pericoloso, per lui parlano i numeri”. Dopo 9 partite in gol sogna di allungare ancora. C’è un altro record da andare a conquistare, quello di eguagliare Batistuta e Quagliarella per numero di partite vissute segnando (11). Serve mettere ancora due firme: Juventus e Cagliari avvisate.