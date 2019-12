Lazio, la probabile formazione anti-Juve: Milinkovic c'è, davanti Correa-Immobile

ROMA - Solo e soltanto pre-tattica, perché negli undici titolari contro la Juventus ci sarà Milinkovic-Savic e non Marco Parolo. Simone Inzaghi ha deciso la sua Lazio e sceglie gli uomini migliori per giocarsela all’Olimpico davanti all’unica squadra ancora imbattuta. In difesa dovrebbe giocare Luiz Felipe, che alla vigilia ha vinto il ballottaggio con Bastos. A completare la linea difensiva ci sono Acerbi e Radu. Sugli esterni tocca sempre a Lazzari e Lulic. Per le fasce c’è poca scelta: Marusic è ai box, così come Lukaku. L’unica alternativa è Jony. In mediana oltre a Sergej, ecco Leiva in regia e Luis Alberto. In attacco confermata ancora la coppia più prolifica d’Europa in termini di gol: Correa-Immobile. In infermeria anche Adekanye, che non sarà tra i convocati per un problema alla caviglia destra.

Probabile formazione, Lazio (3-5-2) - Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.