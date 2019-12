Luis Alberto mago della Lazio: è record di assist in Serie A e in Europa

ROMA - Con Luis Alberto la Lazio vola. Il Mago è il re degli assist e non si ferma più. Con i suoi passaggi ha fatto brillare la squadra pure contro la Juventus. Decisivo nel servire Luiz Felipe, decisivo nel servire Milinkovic. È a quota 11 in Serie A, mai nessuno era andato in doppia cifra per quanto riguarda gli assist prima del termine dell’anno solare. Anche la Lega, tramite Instagram, ha omaggiato il numero 10: “Semplicemente magico!”.

Lazio, Luis Alberto al top anche in Europa

Sul trono degli assistman d’Europa, calcolando i 5 maggiori campionati del continente, c’è sempre lo spagnolo. Luis con 11 passaggi vincenti è davanti a De Bruyne del Manchester City (9) e a Muller del Bayern Monaco (sempre a quota 9). Inseguono poi Son del Tottenham (7) e Sancho del Borussia Dortmund (7). Numeri incredibili quelli del giocatore della Lazio, che ora insegue sé stesso. Nella stagione super di due anni fa, siglò 13 assist in Serie A più 5 in Europa League. Diciotto totali a maggio, oggi siamo già a 12 tra campionato e coppa (passaggio vincente contro il Rennes). Inzaghi sogna con un giocatore così. Ormai è diventato lecito farlo.