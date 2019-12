Lazio, c'è anche il premio scudetto

ROMA - Paga Lotito. L’uscita dall’Europa League gli costa tra i 5 e i 10 milioni, non proprio bruscolini. E il presidente adesso deve mettere mano al portafoglio per fissare i premi collettivi della stagione. Sarebbe piacevole pagare facendosi ripagare, stavolta. Sborsare i soldi significherebbe aver centrato uno degli obiettivi principali dell’anno: Supercoppa e/o Champions, non volendo dire scudetto. Sono i premi del grande rilancio post-eliminazione, vengono stabiliti ogni dodici mesi, di solito durante la sosta invernale (a cavallo tra Natale e Capodanno) o subito dopo. Stavolta la trattativa sarà anticipata, avverrà prima della Supercoppa di Riyad contro la Juve, fissata per il 22 dicembre. Un trofeo è già all’orizzonte, bisogna arrivarci preparati, in tutti i sensi. E’ la prima volta che i biancocelesti giocano la finale a metà stagione, s’erano abituati ad affrontarla in estate.

Juve-Lazio di Supercoppa italiana il 22 dicembre a Riad: dove vederla in tv

Lazio fuori dall'Europa League: il Rennes fa festa 2-0

I traguardi

Lotito, da due anni, riconosce il premio scudetto alla squadra, è stato aggiunto ai traguardi Champions, Europa League e alle opzioni Coppa Italia e Supercoppa italiana. I premi vengono stabiliti tra giocatori e società, non appena sono stati decisi vengono comunicati in Lega e messi agli atti. Il raggiungimento di uno o più traguardi, di regola, deve far scattare i pagamenti, riguardano anche i componenti dello staff tecnico. L’anno scorso il presidente stanziò dieci milioni di premi produzione, divisi per categoria. La somma più alta fu fissata per la vittoria delle vittorie, l’utopico scudetto. Il resto dei soldi per la conquista dell’Europa stellare, per il ritorno in Europa e per la vittoria della Coppa Italia. La Lazio ha strappato quest’ultimo bonus battendo l’Atalanta, vittoria che ha consentito la qualificazione in Europa League. Il campionato non l’aveva assicurata considerando l’arrivo all’ottavo posto.

Leggi l'articolo completo sull'edizione digitale del Corriere dello Sport-Stadio