Probabile formazione Lazio, con il Cagliari tornano Immobile-Correa

ROMA - La Lazio bella e vincente vista contro la Juventus è pronta a tornare in campo. Inzaghi non cambia in vista della trasferta di Cagliari. E sorride per due ritorni: Marusic e Patric. I due, dopo giorni di infermeria, si sono rivisti in campo e hanno partecipato alla seduta tattica. Domani troveranno posto in panchina. Strakosha torna in porta dopo l’impiego di Proto in Europa League. Difesa con Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Solito centrocampo con Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Lulic. Davanti Immobile con Correa. Attenzione ai diffidati: Acerbi, Lulic, Leiva e Parolo con un giallo salterebbero la sfida di Supercoppa italiana contro la Juventus.

Lazio, la probabile formazione (3-5-2) - Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.