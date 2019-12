Diretta Cagliari-Lazio ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv

CAGLIARI - Uno scontro Champions, un'occasione d'oro per la Lazio che vincendo in trasferta si porterebbe addirittura a -3 dalla coppia di testa formata da Juventus e Inter. Simone Inzaghi prova il colpo alla Sardegna Arena con tutti i titolari rimasti a riposo giovedì in Europa League. Il Cagliari, invece, cerca un altro risultato positivo in casa per ritrovare il quarto posto in coabitazione con la Roma, che ieri ha piegato la Spal all'Olimpico.

SEGUI CAGLIARI-LAZIO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Dove vederla in tv

Il posticipo del lunedì tra Cagliari e Lazio sarà trasmesso su Sky dai canali Sky Sport Serie A e su Sky Sport 251.

Le probabili formazioni

Maran va avanti con il 4-3-2-1 con il tandem Nainggolan-Joao Pedro alle spalle del "Cholito" Simeone. Ancora indisponibili Castro, Pavoletti, Cragno e Ceppitelli. Klavan e Pisacane formeranno di nuovo la coppia centrale difensiva. Squalificati Olsen e Rog.

Tornano tutti i big biancocelesti: in attacco Immobile con Correa, sulle fasce Lazzari e Lulic, nonostante i controlli clinici svolti in settimana. In difesa gioca di nuovo Luiz Felipe con Acerbi e Radu. È la stessa formazione che ha battuto la Juventus nell'ultima giornata di campionato.

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Faragò, Klavan, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. A disp.: Aresti, Pinna, Mattiello, Cacciatore, Oliva, Lykogiannis, Ragatzu, Deiola, Walukiewicz, Cerri. All. Maran.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Parolo, Marusic, Cataldi, Berisha, Jony, Anderson, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Maresca di Napoli.