Lazio, altra foto sexy della Falchi: "Zona Cesarini? No, zona Caicedo!"

ROMA - Continua ad esultare Anna Falchi per la sua Lazio. E la foto che accompagna la vittoria dei ragazzi di Inzaghi contro il Cagliari è ancora hot. Seminuda e coperta solo con la sciarpa biancoceleste, l’attrice ed ex modella su Instagram ha fatto impazzire i tifosi: “Troppo felice per la mia Lazio. Ormai non esiste più la zona Cesarini, c’è la zona della pantera nera Felipe Caicedo”. Adesso la Supercoppa contro la Juventus. La Falchi, dopo la vittoria di campionato contro i bianconeri, aveva già promesso altre foto in vista della finale di Riad. Prima serve vincere però, i tifosi aspettano.

Anna Falchi tifosa sexy della Lazio