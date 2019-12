Lazio e Regione unite per la Supercoppa. Lotito: "Occasione unica"

ROMA - Lazio e Regione insieme per promuovere il territorio in vista della Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Nella sala stampa dell’Olimpico, il patron biancoceleste Claudio Lotito e il vice presidente regionale del Lazio, Daniele Leodori, hanno parlato delle bellezze territoriali e non solo. Il progetto ha il nome di Lazio Eternal Wonder e Lotito è il primo a promuoverlo: “La Supercoppa giocata in Cina ha dato grandi risultati sia alla società e sia alla regione Lazio. C’è tanto da offrire dal punto di vista ambientale e culturale, una rappresentazione del made in Italy. Ritengo che questo connubio possa far portare avanti un discorso più lungo. Le società di calcio hanno grande risalto a livello mediatico. Il mondo arabo approccia adesso al mondo del calcio. Hanno messo a disposizione tante risorse purché giocassimo lì la Supercoppa. Mi auguro quindi che il tutto sia coronato anche da un risultato. Ci confrontiamo con una società del nord, speriamo che possano prevalere il Lazio sul Piemonte”.

Lazio in Arabia, opportunità unica

Il presidente della Lazio ha ricordato anche l’importanza di giocare una finale in uno dei paesi più importanti e ricchi al mondo: “Ci sono 100 paesi in collegamento, sarà vista in tutto il mondo, quindi sarà un veicolo che può consentire una penetrazione nel territorio importante. Il Lazio avrà grandi benefici da questa iniziativa. Le cifre spese sono davvero esigue (circa 200mila euro) rispetto al ritorno che ci sarà. Si potranno creare condizioni favorevoli sia per la Lazio che per la Regione”. Gli fa eco il vicepresidente della Regione, Leodori: “Abbiamo aderito alla proposta di Lotito, lo ringraziamo, per noi c’è l’opportunità di far conoscere le nostre meraviglie. Ci sono stati dei video con i calciatori della società che hanno esaltato le caratteristiche del nostro territorio”.