Lazio, Acerbi e Parolo cuore d'oro: sono i "Babbi Natale" del Bambin Gesù

ROMA - Campioni in campo, campioni nella solidarietà. Ecco Francesco Acerbi e Marco Parolo vestiti da Babbo Natale regalare doni all’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù. I due giocatori della Lazio, nella giornata di ieri, hanno fatto visita ai piccoli del reparto onco-ematologia della struttura sanitaria capitolina. Anzi, a dirla tutta solo Acerbi si è travestito da Babbo Natale con tanto di barba bianca. Parolo invece, con maglione rosso e cappello natalizio, si è limitato a fare da aiutante. Il Bambin Gesù, su Instagram, ha ringraziato i due giocatori biancocelesti: “Un Babbo Natale difensore e un aiutante centrocampista! Una sorpresa speciale ai bambini e ai ragazzi dell'onco-ematologia. Grazie Francesco Acerbi perché hai mantenuto la promessa di tornare a trovarci, per averci portato anche Marco Parolo e per l'affetto e la carica che ci avete trasmesso”. Un bel pomeriggio insieme ai bambini malati, una foto con tutto lo staff sanitario dell’ospedale, poi la Lazio chiama. Ma sarà difficile dimenticare un momento così bello.

