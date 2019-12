Anna Falchi, esultanza hot per la Lazio: "Lulic eroe del 22 dicembre"

ROMA - E la foto super hot di Anna Falchi è arrivata. L’aveva promesso: se la Lazio vince la Supercoppa contro la Juventus arriverà un altro scatto. E così è stato. L’attrice ed ex modella, su Instagram, ha commentato: “Non so come mai... ma comincia proprio a piacermi il bianco e nero. Grazie per questo bel regalo di Natale della mia Lazio. Ora il nostro eroe del 26 maggio non sarà più Lulic71 ma Lulic73 , eroe del 22 dicembre (il mio numero fortunato). Grazie e sempre Forza Lazio!”. La foto, appunto, è in bianco e nero, per sfottere un po’ anche i tifosi bianconeri.