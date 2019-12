La Lazio ritorna con la Supercoppa: folla di tifosi a Fiumicino

FIUMICINO - Sciarpe, cori e tanto entusiasmo. Ecco la Lazio di ritorno a Roma per la vittoria in Supercoppa italiana. Il club, dopo il successo nella notte di Riyad, aveva dato appuntamento ai tifosi in aeroporto. All’arrivo della squadra circa 1000 tifosi hanno festeggiato tutti i giocatori e staff. E poco importa se è mattino presto, se davanti ci sarà una giornata di lavoro. La Lazio prima di tutto. Cataldi, uno dei protagonisti della vittoria, tiene il trofeo stretto a sé e lo porta sul pullman. Da Fiumicino a Formello, poi il rompete le righe e tutti in vacanza. Per la Lazio ci sarà un Natale con un bel regalo in più sotto l’albero.

Lazio, la Supercoppa è a casa: festa anche a Fiumicino