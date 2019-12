Lazio, entusiasmo alle stelle: possibile riapertura della campagna abbonamenti

ROMA - È il momento di sfruttare l’entusiasmo, è il momento di andare a vedere una Lazio bella e vincente. Dopo la vittoria in Supercoppa contro la Juventus e prima dell’inizio del girone di ritorno in Serie A, la società sta pensando ad una nuova apertura della campagna abbonamenti. Serve il calore dei tifosi per continuare a sognare, a vincere, a sperare. All’orizzonte ci sono Brescia e Napoli, poi si aprirà il girone di ritorno con le gare casalinghe contro Inter, Bologna, Fiorentina, Milan, Sassuolo e Cagliari, oltre al recupero con il Verona. Il responsabile marketing del club, Marco Canigiani, ai microfoni di Lazio Style Radio ha ammesso la volontà dell’operazione: “Stiamo lavorando sulla riapertura della vendita degli abbonamenti. Potrebbe essere un’ipotesi in vista dell’anno nuovo”.

Lazio, sulle ali dell’entusiasmo

La vittoria di Supercoppa ha fatto decollare anche le vendite di tutto il materiale targato Lazio. Il nuovo store in centro,vè stato preso d’assalto prima del Natale con la maglia celebrativa della vittoria in Supercoppa subito esposta il giorno dopo il trionfo contro i bianconeri. E non è finita: previsto anche un tour del trofeo nei Lazio Store sparsi tra Roma e provincia. Al rientro di tutti i giocatori dalle vacanze e con la ripresa degli allenamenti, se ne saprà di più. La festa di fine anno, a Formello, è stata comunque già ufficializzata: cancelli aperti il 30 dicembre, con la squadra pronta a prendersi un caloroso abbraccio dai suoi tifosi dopo aver messo l'ennessimo trofeo in bacheca.