Luis Alberto: "Lazio in un momento magico. Scudetto? Aspettiamo..."

ROMA - Il momento è magico, sognare è lecito. La Lazio dopo la vittoria in Supercoppa contro la Juventus vive sulle ali dell’entusiasmo. E Luis Alberto, ai microfoni di Marca, ha parlato proprio della notte di Riyad: “Parliamo di una grande gioia. La passata stagione è stata difficile, volevamo chiudere l’anno alla grande. Io ho fatto il possibile per giocare nonostante avessi qualche fastidio. Alla fine ho segnato anche. La Juventus non ci ha regalato nulla, c’era un titolo in palio. Li abbiamo battuti in campionato e ci siamo ripetuti in Coppa. Siamo consapevoli di quello che possiamo ottenere e diamo l’anima in ogni gara”.

Lazio, le parole di Luis Alberto

Il Mago della Lazio è pronto a ricominciare. Ha trascorso i giorni di Natale in Spagna, poi è volato a Parigi destinazione Disneyland. L’appuntamento a Formello è per il 30 dicembre: “Siamo in un ottimo momento di forma, vogliamo continuare così per rimanere nei piani alti della classifica. Lo scudetto? È presto, facciamo un passo alla volta. Parlarne adesso ci fa perdere la concentrazione. Essere in lotta è un sogno che diventa realtà, ma dobbiamo essere prudenti”. Poi un pensiero su l’anno che verrà: “Inzaghi mi ha dato più libertà e spazio, vuole che sono più protagonista e per ora sta andando bene sia alla squadra che a me. Quest'anno sono ad un livello molto alto, ho fatto uno scatto in più, mi sento molto bene e mi sto prendendo nuove responsabilità. Spero di continuare così, l'ho già detto in altre occasioni. C'è qualcosa che mi entusiasmerebbe: andare agli Europei, ma non dipende solo da me. Ci sono tanti altri grandissimi giocatori che vogliono lo stesso”.