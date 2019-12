Entusiasmo Lazio: a Brescia settore ospiti già esaurito

ROMA - I tifosi della Lazio pronti ad un’altra trasferta. È già tutto esaurito il settore ospiti del Rigamonti di Brescia, dove il prossimo 5 gennaio (fischio d’inizio ore 12.30), i biancocelesti sfideranno la formazioni di Corini. La vendita era partita lo scorso 23 dicembre: dopo 5 giorni i tagliandi, circa mille, sono già finiti. Sarà la prima sfida del 2020, la Lazio vuole continuare a vincere per correre in campionato. C’è entusiasmo dopo il trionfo in Supercoppa, ma servirà subito riattaccare la spina. Ripresa degli allenamenti fissata per il 30 dicembre. I ragazzi di Corini invece, in ritiro a Roma, sono già tornati a correre. Il 31, a ridosso del brindisi di fine anno, la comitiva farà ritorno in Lombardia. La ripresa è fissata per il 2 gennaio.

