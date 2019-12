Lazio, Radu non ci crede: "Avevo la pelle d'oca, ora nuove gioie"

FORMELLO - Folla da record ed entusiasmo alle stelle. Il pomeriggio della Lazio è stato speciale. La squadra è tornata in campo dopo la pausa natalizia e i tifosi l’hanno accolta per celebrare la vittoria della Supercoppa. Circa 12mila persone hanno preso d’assalto il centro sportivo di Formello. E Stefan Radu, tra i più acclamati, ai microfoni di Lazio Style Channel ha commentato con euforia: “Quando siamo usciti dal campo ho avuto la pelle d’oca, speriamo di accontentarli e regalare altre belle sorprese. Il traffico? Sapevo quello che ci aspettava e sono venuto stamattina. C’è tanto entusiasmo, ma attenzione: tutti ora vorranno battere la Lazio perché parliamo di una delle squadre più forti del campionato”. Poi la chiusura finale: “Siamo solo a metà percorso, spero ci sia la maturità per fare il salto di qualità. Mi auguro che il prossimo sia un anno fantastico per i tifosi”.

Lazio, 12mila tifosi a Formello: Lulic esulta con la Supercoppa