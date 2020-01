Inzaghi: "Lazio da scudetto? Dopo due trofei ci si aspetta di più"

BRESCIA - Simone Inzaghi uomo record della Lazio. Il tecnico biancoceleste, nel post partita di Brescia, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la nona vittoria di fila: “La squadra ci ha creduto sino alla fine, era un match difficile. Nel secondo tempo dovevamo fare meglio, il campo non era comunque nelle migliori condizioni. I ragazzi hanno tenuto bene. Analizzeremo il gol preso, ma ho fatto i complimenti a tutti. Era una partita “trappola". In Serie A nessuna sfida è facile".

Lazio, la nona di Inzaghi

L’allenatore biancoceleste, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato ancora in riferimento alla rete di Balotelli: “Oggi non c’erano avvisaglie di gol preso. Luiz Felipe non si è capito con il portiere. Non è facile rimontare, i ragazzi sono stati bravi a crederci sino alla fine. Il Brescia si è difeso bene nella propria area. Scudetto? Vogliamo crescere giornalmente. Dopo due trofei e le vittorie ci si aspetta di più. Le nostre responsabilità sono cresciute, la Serie A è difficile, vedremo. Oggi siamo stati bravi, vogliamo la Champions. Eriksson? Non ho controllato il telefono per controllare una sua possibile chiamata, abbiamo un ottimo rapporto. Il record fa piacere, con i giocatori ne avevamo parlato. Vogliamo continuare così”.