Lazio, la nona di Inzaghi è da record: eguagliato Eriksson

BRESCIA - Simone Inzaghi è da record, Simone Inzaghi è nella storia ancora una volta con la sua Lazio. Con il 2-1 al Brescia è arrivata la nona vittoria consecutiva. Prima di lui solo il suo ex allenatore ci era riuscito: Sven Goran Eriksson tra il dicembre del 1998 e il febbraio del 1999.

Lazio, Inzaghi come Eriksson

Cosa hanno in comune Eriksson e Inzaghi? La Lazio, certo, ma non solo. Da oggi anche Inzaghino è un tecnico da record con 9 vittorie di fila proprio come lo svedese. L’allenatore dello scudetto, l’allenatore di una squadra di invincibili che giusto un anno prima del tricolore macinava punti a più non posso. Dalla Juventus battuta al Delle Alpi, per finire con il Perugia strapazzato all'Olimpico 3-0. Il presente invece dice: dal 2-1 alla Fiorentina a quello rifilato al Brescia. Per Inzaghi ora c’è il Napoli alla prossima: dieci vittorie di fila sembrano un’impresa molto difficile, ma mai dire mai. I biancocelesti ad oggi non hanno limiti.