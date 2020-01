Lazio, Eriksson: "Complimenti per il record, sono contento per Inzaghi"

ROMA - Sta svernando a Panama, vede poco la tv, ma si tiene informato. Alle 15,45 di ieri pomeriggio Sven Goran Eriksson aveva già saputo del successo della Lazio a Brescia. «Lo so, è finita 2-1» le sue prime parole quando ha risposto al telefono. Simone Inzaghi, il suo centravanti nella stagione dello scudetto, lo ha raggiunto. Nove vittorie consecutive. «Bene. Complimenti. Sono molto contento per Simone e per la Lazio. Mi ha raggiunto stabilendo il nuovo record, ora spero che continui a vincere e mi stacchi» ha aggiunto, informandosi sui prossimi impegni. «Sabato spero di riuscire a vedere in tv la partita con il Napoli» ha aggiunto il tecnico svedese.

Il racconto di Eriksson su Inzaghi

Lo avevamo sentito dopo il colpo di Cagliari e poche ore prima della trasferta a Riyad per la Supercoppa. Ce lo aveva raccontato così. «Un ragazzo di prima classe. Fantastico, positivo, allegro. Onestamente non mi aspettavo potesse allenare a questi livelli. E’ stata una gran bella sorpresa, gli faccio i miei complimenti, non solo per gli ultimi risultati. Sta facendo benissimo alla Lazio. E’ un allenatore molto vivo, presente, partecipe. Vuole attaccare, è nella sua indole».