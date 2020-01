Lazio, per i 120 anni una location unica: festa a Castel Sant'Angelo

ROMA - Una location spettacolare per un compleanno da ricordare. La Lazio festeggia i 120 anni della sua nascita, lo farà domani sera aspettando la mezzanotte in una cornice meravigliosa ed esclusiva: Castel Sant’Angelo. Patron Claudio Lotito ha voluto fare le cose in grande, mai il monumento alle porte di San Pietro era stato concesso per un evento del genere.

Sarà una festa leggendaria: 120 anni di Lazio all’interno di Castel Sant’Angelo, uno dei monumenti più belli ed importanti di Roma. Il Polo Museale del Lazio ha dato l’ok: via ai festeggiamenti per la primogenita della Capitale, un evento del tutto privato per squadra e staff. Una sala per la cena, un’altra per presentare il francobollo che le Poste Italiane ha dedicato al 120esimo anniversario della società. Dalle 21 sino a mezzanotte, quando scoccherà il 9 gennaio, data della fondazione. Il tutto sarà trasmesso sulle frequenze di Lazio Style Channel (canale 233 di Sky). E a pochi passi, a Piazza della Libertà, ci saranno i tifosi, che come ogni anno con cori, bandiere e fumogeni colorano il luogo della fondazione.

La maglia celebrativa

La festa continua il 9 gennaio stesso, quando al Salone d’Onore del Coni verranno premiati gli “Atleti della storia” con circa 80 sezioni della Polisportiva. Saranno presenti anche Lotito e Tare, che riceveranno il Premio Bigiarelli 2020. I ragazzi di Simone Inzaghi invece, sabato nell’anticipo di campionato alle 18 contro il Napoli, giocheranno con una maglia celebrativa. Verrà esposta anche la Supercoppa Italiana vinta a Riyad. Una settimana di festa, altro entusiasmo. Il momento è speciale per questa Lazio.