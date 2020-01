Lazio, Milinkovic miglior giocatore di dicembre: sabato la premiazione

ROMA - È sempre decisivo Sergej Milinkovic-Savic. La Lazio va forte anche grazie a lui, un giocatore capace di dare equilibrio alla squadra in ogni partita. E la Lega di Serie A lo ha nominato miglior giocatore del mese di dicembre. L’ennesimo riconoscimento che fa chiudere in bellezza il 2019 al Sergente. La valutazione è stata fatta attraverso le statistiche di Stats Perform con l’ausilio dei dati registrati da Netco Sport. Sergej è risultato il migliore grazie alla precisione nei passaggi, alla prestanza fisica e ai duelli vinti. Dopo la nomina come miglior calciatore di dicembre, ecco anche le parole dell’ad della Lega, Luigi De Siervo: “Milinkovic ha contribuito con le sue prestazioni a trascinare la Lazio nell’attuale striscia di successi consecutivi. Un centrocampista completo in grado di incidere sia nella fase difensiva con recuperi decisivi, sia in quella offensiva con gol e assist”. La premiazione si terrà prima del fischio d’inizio di Lazio-Napoli in programma sabato alle ore 18 all’Olimpico.

